شكرا لقرائتكم أحمد عادل: حسام البدرى سبب رحيلى عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن حسام البدري هو سبب خروجي من القلعة الحمراء رغم تقديم مواسم مميزة مع الفريق أخر موسمين.

وأكد عادل في تصريحات تلفزيونية أن البرتغالي مانويل جوزيه كان يرغب في إستمراري في الأهلي لكن رغبة حسام البدري كانت كفيلة بعدم إستمراري داخل القلعة الحمراء مشيرا إلى أن خروجي من الأهلي بالنسبالي لُغز كبير .

وتابع فوجئت بهذا القرار ومن بلغني هذه القرار هو حسام البدري خاصة وأن هذا التوقيت كنت في حالة فنية عالية .