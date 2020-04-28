شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يستعين بطاولة "بنج بونج" فى منزله للتغلب على الملل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بطاولة "بنج بونج" فى منزله، من أجل التغلب على الملل، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى العام وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

وطالب مصطفى محمد الجميع بالالتزام والبقاء فى المنزل، منعًا لتفشى فيرس كورونا القاتل، ومن أجل عبور تلك المرحلة العصيبة والعودة سريعًا للحياة الطبيعية.

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ورغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين في بداية أبريل الجاري، بسبب توقف النشاط الرياضي تخوفاً من وباء كورونا المستجد، استطاع نجم نادي الزمالك الشاب، مصطفى محمد، وجون أنطوي مهاجم بيراميدز أن يتربعا على عرش قائمة أغلى مهاجمى الدورى المصرى، بعد الأداء القوى الذى قدماه خلال الموسم الجارى.

كان مصطفى محمد قد سجل قيمة تسويقية بلغت مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى، قبل أن يتراجع في أبريل الجاري إلى 950 ألف يورو، أي ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، مازال يتربع بهم على عرش قائمة أغلى المهاجمين في الايجيبشن ليج.

وتقاسم دون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز المركز الأول مع مصطفى محمد بنفس القيمة التسويقية 950 ألف يورو أي ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، وكان لاعب بيراميدز قد تراجع عن قيمته السابقة في أبريل الجاري، حيث كان قد سجل قيمة بلغت بلغت مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى.