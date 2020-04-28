شكرا لقرائتكم أحمد عادل "الخطيب" يُنهي أي صفقة في 18 ثانية لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مكاملة محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء تُنهي أي صفقة للفريق خلال 18 ثانية . وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن مكاملة محمود الخطيب لي هي من حسمت إنتقالي في هذا التوقيت خاصة وأن اي لاعب في هذا السن يتحدث معه بيبو فهو حلم وتحقق لأنه أسطورة كروية كبيرة وهذه المكالمه لها سحر خاص لأي لاعب في بداية مشواره الكروي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عادل "الخطيب" يُنهي أي صفقة في 18 ثانية لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.