شكرا لقرائتكم عادل يكشف دور "جمعه وتريكه" في صيام اللاعبين رغم مطالبة جوزيه بالإفطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن في مباراة السوبر الإفريقي أمام النجم الساحلي في اديس ابابا جوزيه طالب منا اللاعبين الإفطار خاصة وأن المباراة كانت في نهار رمضان.
وأكد عادل في تصريحات تلفزيونية:" تدخل وائل جمعه وأبو تريكه وطالبو من اللاعبين مواصلة الصيام في هذه المباراة وكان جوزيه لا يرفض طلب لتريكه نهائي وبالفعل خاض اللاعبين هذه المباراة وهم صائمين .
وتابع حققنا اللقب هذا الموسم بعد الوصول لضربات الجزاء وشاركت بديل لإسلام الشاطر بعد أن شعر بالتعب الشديد وكانت من أفضل المباريات التي خاضها الفريق .
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