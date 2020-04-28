شكرا لقرائتكم مصطفى حجى: لم أتحدث مع بن شرقى.. ونجوم المغرب متألقون في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى حجى نجم منتخب المغرب السابق، أنه متواجد حاليا في المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، وأنه سعيد بالتواجد في جهاز منتخب المغرب لكرة القدم.

وقال مصطفى حجى في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون سبورت: أنا في المغرب وسعيد بتواجدى في جهاز المنتخب المغربى منذ 2014، مؤكدا أن كثرة تغيير المدربين أثر سلبيا على أداء المنتخب، وبدأ أداؤه يتحسن منذ 2014 ونجحنا في التأهل لمونديال روسيا ولكن لم نحقق نتائج إيجابية، مضيفا أتمنى عودة كرة القدم في أسرع وقت والقضاء على الفيروس".

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وعن نجوم المغرب في الدورى المصرى، قال حجى: النجوم المغاربة يتألقون في الأندية المصرية ولابد من الاستمرار حتى ينضموا للمنتخب، والفرصة متاحة لكل اللاعبين ومن ضمنهم أزارو وأشرف بن شرقى وأوناجم، الذين يلعبون في أكبر الأندية المصرية.

وعن بن شرقى، قال نجم المغرب السابق: لم أتحدث مع بن شرقى نهائيا، ولكن سئلت عن هل هو قادر على اللعب في أوروبا، فجاوبت بنعم لأن الدورى المصرى من الدوريات القوية التي تمنح اللاعبين القدرة على اللعب في أوروبا بسهولة، فأتمنى لعبه في أحد الدوريات الكبرى لأنه يلعب لأكبر الأندية الأفريقية.