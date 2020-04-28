شكرا لقرائتكم العجيزي: أحرزت هدفين في أول مشاركة مع الأهلي والإصابة سبب رحيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق أن أول مشاركة لي مع الفريق سجلت هدفين أمام بتروجيت والإصابة سبب خروجي من القلعة الحمراء. وأضاف العجيزي في تصريحات تلفزيونية أن الإصابة سبب عدم تألقي مع الأهلي وطلب الرحيل من أجل المشاركة أساسياً وبالفعل إنتقلت للإتحاد السكندري وقدمت 6 شهور مميزين وسجلت في الأهلي والزمالك .

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