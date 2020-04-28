شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى السابق : تركت دراستى من أجل كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيوينة إن والده كان له دور اكبيرا في بداية مشواره الكروي وتخلي عن الدراسة من أجل لعب كرة القدم .

وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية إنضميت للقلعة الحمراء في وجود لاعبين كبار مثل إسلام الشاطر ومحمد عبدالله مؤكداً أنه كان لديه هدف وهو المشاركة أساسياً في وجود كوكبة من اللاعبين داخل النادي الأهلي .

وتابع شاركت في مباريات كبيرة تحت قيادة مانويل جوزيه بسبب إجتهادي في التدريبات وقدمت آداء مميز في المباريات التي تواجدت فيها بإشادة البرتغالي .