18 لاعباً تجاوزوا الـ35 عاماً في دوري الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

يبدو أن العمر بالفعل مجرد رقم في دوري الدرجة الأولى، فالمنافسة ينشط فيها لاعبون اقتربوا من ال40 عاماً، ومازالوا يقدمون الإضافة، ولديهم بصمة واضحة على أداء فرقهم، وإجمالاً هناك 37 لاعباً في أندية الأولى تجاوزوا ال33 عاماً، ومن ال37 يوجد 18 لاعباً تعدوا ال35، مع الإشارة إلى أن هؤلاء اللاعبين مؤثرون ويشاركون كأساسيين مع أنديتهم.

ويعد علي ربيع مدافع الحمرية الذي يقترب من ال39عاماً، وسعيد البدواوي حارس مسافي الذي يكمل 40 عاماً بعد أقل من شهرين، هما الأكثر مشاركة، وتأثيراً في فريقيهما.

حيث شارك علي ربيع أساسياً في كل مباريات فريقه الحمرية بالدوري، وغاب عن جولة واحده فقط للإيقاف، وأمام ربيع فرصة ليكتب تاريخاً لنفسه، ويحطم كل الأرقام لأنه، وعطفاً على مستواه وقدراته البدنية، مرشح للاستمرار عاماً آخر في الملاعب، وعندها سيكون اللاعب الأكثر استمراراً في الملاعب بعيداً عن حراس المرمى، كما لا ينوي الحارس سعيد البدواوي التوقف، وهو شارك في 17 مباراة لفريقه موزعة على بطولتي الدوري، والكأس، وهو رقم جيد جداً قياساً بعمره.

وهناك أيضاً لاعبون تقدموا في العمر، لكنهم لا يشاركون بشكل مستمر، ففي الحمرية أيضاً يلعب الصقر فيصل خليل «37 عاماً»، دوراً مهماً فهو سجل هدفين، ويدفع به المدرب دائماً في الدقائق الأخيرة للاستفادة من خبرته وقدارته التهديفية.

وهناك لاعبان آخران عمر كل منهما 38 عاماً، وهما نايف سلطان قائد العروبة، وحسن الحمادي لاعب مصفوت، لكنهما لا يشاركان كأساسيين، فنايف ظهر في 7 مباريات، مقابل 5 للحمادي، والأرجح انسحابهما من المشهد العام المقبل.

وتشمل قائمة اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم من 33 سنة فما فوق، 37 لاعباً، من بينهم 13 عمرهم 33 عاماً، وهم أحمد الشاجي حارس الحمرية الذي سيدخل عامه ال34 بعد أيام قليلة، وراشد الحمادي الحارس الاحتياطي في الفريق نفسه، وزميلاهما محمد المعيني وطلال مبارك، إلى جانب أيوب عمر حارس العربي، وعبدالله فرج لاعب البطائح، وزميله عادل المحرزي، وعبدالله الأحمدي في الذيد، وهناك ثلاثة لاعبين في مسافي عمرهم 33 عاماً، وهم الإيفواري إبراهيما دياكتيه، ومبارك حسن وراشد النقبي، وفي العروبة جان ماندي، وأخيراً تومي لاعب الإمارات.

بينما هناك 6 لاعبين عمرهم 34 عاماً، وهم جاسم البلوشي حارس الذيد وسعيد محمد غلام حارس البطائح والكسندر مهاجم العربي، إلى جانب 3 لاعبين في دبا الفجيرة أحمد خميس والحارس الرويحي والبرازيلي إديلسون، فيما تشمل قائمة ال35 عاماً، 7 لاعبين هم عبدالله علي قائد فريق الإمارات ومحمود حسن مدافع دبا الحصن وسالم جاسم وخالد الريامي مدافع دبا الفجيرة ويحيى الشيخ حارس العربي وخليفة وسالم القايدي من الذيد، ويكبرهم بعام كل من علي راشد حارس الذيد الأساسي، وسالم عبدالله حارس مصفوت وحارس الشباب السابق وخالد صقر مدافع التعاون وزميله الحارس أحمد حسين، ويأتي عصام عباس مدافع الذيد وفيصل خليل مهاجم الحمرية وعبدالله تراوري لاعب العروبة في قائمة ال37 عاماً.

أما اللاعبون الذين يبلغون 38 عاماً فهم علي ربيع لاعب الحمرية ونايف سلطان لاعب العروبة وحسن الحمادي في مصفوت، فيما يبقى الحارس سعيد البدواوي لاعب مسافي اللاعب الأكبر عمراً في البطولة وهو سيكمل 40 عاماً في يونيو/ حزيران المقبل.

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