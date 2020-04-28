5 محترفين و6 مقيمين في قائمة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سيكون في قائمة فريق نادي الشارقة 11 لاعباً أجنبياً من بينهم 5 محترفين أجانب و6 لاعبين مقيمين في حال تم السماح للأندية بالتعاقد مع محترفين أجانب ولاعبين مقيمين جدد قبل عودة النشاط، ويعتبر هذا الخيار هو الأقرب للتنفيذ.

تضم قائمة فريق الشارقة البرازيلي ايجور كورنادو وعقده ينتهي في 2023 والاوزبكي اوتوباك شوكوروف وعقده ينتهي في 2022 وريان منديز وعقده ينتهي في يونيو المقبل وكايو لوكاس وعقده ينتهي في 2021 وريكاردو جوميز المعار من الشارقة إلى كلباء وتنتهي إعارته الموسم الحالي ، وسيكون التعاقد مع مهاجم صريح وتسوية ملف الأجانب والمقيمين هو «الشغل الشاغل» لشركة الكرة برئاسة عبدالله العجلة، وتبدو المعادلة صعبة إذ لابد من الاستغناء عن لاعب ،وربما يكون منديز أو كايو أو شوكروف حتى يتعاقد النادي مع مهاجم.

ويضم الفريق المقيمين البرازيليين ماركوس ميلوني ورافائيل ريسيندي المعار إلى خورفكان ،إلى جانب الإيطالي تراوري ومحمد المربوعي وهو من المواليد وعمرو المصري الذي استقدمه من الوحدة.