ياسين البخيت: أؤيد إلغاء الدوري وتتويج المتصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يرى الأردني ياسين البخيت مهاجم الظفرة أن تأخير إصدار القرار بشأن استكمال أو إلغاء دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وموعد مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، يزيد الضغوط على الأندية، مشيراً إلى أن صدور القرارمن قبل اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين يدعم الأندية في وضع خططها لمواجهة الفترة المقبلة على ضوء رؤية واضحة.

وأكد البخيت ترحيبه بقرار تخفيض رواتب اللاعبين طالما تصب في صالح الكرة الإماراتية والأندية، مشيراً إلى أنها مساهمة بسيطة يقدمها اللاعبون، لاسيما أن الجميع مطالبون بتقدير الظروف التي أدت إلى تعطيل المسابقات الرياضية في الإمارات والعالم كله، وهذا الوضع يدفع الجميع لتقديم الدعم حتى يتجاوز العالم المحنة الحالية.

وقال البخيت ل«للخليج الرياضي»: «تأخير البت في قرار استكمال الدوري أو إلغائه، يجعل المشهد مربكاً بالنسبة للأندية، الجميع الآن يجلسون بدون هدف واضح سواء الأندية أو اللاعبين، وأتمنى صدور قرار بإلغاء الدوري الحالي مع تتويج المتصدر، على أن تقام مباراة الظفرة والعين عقب الأسبوع الأول من دوري الخليج العربي في الموسم المقبل».

وطمأن البخيت جماهير فارس الغربية على تماثله للشفاء من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وجعلت مشاركته محدودة مع الظفرة عقب انضمامه له في فترة الانتقالات الشتوية، كما أبدى سعادته بالهدف الذي سجله أمام الجزيرة وأدى إلى تأهل الفريق إلى قبل نهائي الكأس، مؤكداً أنه يمتلك الكثير ليقدمه عقب العودة.

وعن برنامجه اليومي خلال البقاء في المنزل قال: «الالتزام بالبيت أمان للأفراد والمجتمع، ومن جانبي ملتزم باللوائح الصحية التي تقرها حكومة الإمارات، وأنا بطبعي أحب الجلسة في البيت مع الأسرة، وأحرص على تنفيذ برنامج بدني مُعد من الجهاز الفني حتى أكون جاهزاً لكل السيناريوهات، كما أحرص على ممارسة هواية لعب البلاي ستيشن، وما يتبقى من الوقت اقضيه مع أسرتي».

وأوضح البخيت أنه دائم التواصل مع عائلته في الأدرن بشكل يومي من أجل الاطمئنان على الجيمع في ظل الظروف الصحية الحالية، مؤكداً أن التواصل مهم بين الجميع للتماسك حتى يتجاوز العالم هذا الوباء.