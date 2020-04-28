شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة اللياقة تؤرق اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديوجو جوتا لاعب ولفرهامبتون: إن الغياب عن المباريات يجعل من المستحيل على اللاعبين استعادة قمة لياقتهم بمجرد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتوقفت كرة القدم للمحترفين في إنجلترا الشهر الماضي ولأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا، ويتدرب اللاعبون بشكل فردي خلال إجراءات العزل العام. ولا تبدو العودة وشيكة إذ سيكون أفضل سيناريو ممكن هو استئناف المسابقة في منتصف يونيو المقبل.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن جوتا قوله: الهدف هو البقاء بالمنزل لأطول وقت ممكن ومحاولة الحفاظ على الجاهزية لأننا نعلم أن المسابقة قد تعود ويجب أن نكون مستعدين. عندما تبدأ سيكون الأمر أشبه بفترة ما قبل انطلاق الموسم بالنسبة للاعبين لأنك عندما لا تلعب يكون من المستحيل أن تبقى جاهزاً كما كنت، يمكن أن يحدث أي شيء لأننا سنلعب وكأننا في موسم جديد.
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