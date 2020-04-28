شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أوراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

التوقف الاضطراري للنشاط الرياضي الذي فرضته جائحة كورونا على العالم، استغلته العديد من الاتحادات والأندية بصورة إيجابية لترتيب الكثير من الأوراق المبعثرة، التي كان يصعب لملمتها في ظل استمرار النشاط والانشغال بالمنافسات، وتأتي خطوة اتحاد الكرة الذي يواصل العمل بشكل مكثف منذ بدء مهام التشكيل الجديد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على تنقيح الكثير من لوائح الاتحاد سواء القانونية أو المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، إلى جانب اللوائح التنظيمية لمختلف إدارات الاتحاد، والتي أصبحت عملياً بحاجة إلى إعادة غربلة حتى تواكب المرحلة الراهنة وتمكنها من تحقيق طموحات الشارع الرياضي الذي ينتظر الكثير من المجلس الجديد لاتحاد الكرة، والذي وجد بدوره ترحيباً كبيراً ودعماً متواصلاً منذ بدء مهمته.

فترة التوقف الحالية للنشاط لا يعني أبداً توقف العمل الإداري في المؤسسات الرياضية، نعم، هناك تعطيل كامل للأنشطة ولكن هذا لا يعني أبداً تجميد العمل في الاتحادات والأندية، بل هي فرصة مثالية للتخطيط للمستقبل في ظل اقتراب موعد نهاية الدورة الأولمبية وبدأ دورة جديدة، والتي سيترتب عليها تشكيل مجالس الإدارات للدورة القادمة، وسواء كان هناك تغير في مجالس إدارات الاتحادات أو استمرارها فإن المرحلة الحالية تعتبر مثالية للتخطيط لبداية جيدة، كما أن خاصية التواصل الإلكتروني عن بعد سهلت كثيراً من عملية التواصل، ومعها أصبح موضوع اللقاء والنقاش في غاية السهولة، وهو الأمر الذي استغلته العديد من الاتحادات بصورة جيدة لتصحيح أوضاعها، في الوقت الذي لم تلتفت لها بعض الجهات الأخرى ولم تعرها أي أهمية.

فترة التوقف الحالية استغلها البعض في المبادرات سواء المجتمعية منها من خلال مساهمتها في دعم مختلف فئات وشرائح المجتمع، ومنها على إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وإدارية لأعضائها والمنتمين لها، بهدف الحفاظ على التواصل من جهة ودعم الجانب التعليمي والتثقيفي سواء للاعبين أو المدربين والحكام، والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية في المرحلة القادمة، لأن مثل تلك الدورات التدريبية والعلمية حتى وإن كانت من بعد تعتبر من الخطوات المهمة للارتقاء بالكوادر الفنية والتحكيمية، كما أن إشراك اللاعبين في التدريبات اليومية عبر برامج التواصل من بُعد، أيضاً من المبادرات التي تستحق الشكر والإشادة وستعود بالفائدة علي تلك الاتحادات.



آخر الكلام



الحياة لا مجال فيها للتوقف واستغلال المرحلة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق حتى من خلال العمل من بُعد، فرصة ذهبية لابد من استغلالها.