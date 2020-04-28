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شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الإنجليزية تطالب باستئناف الدوري 8 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى أندية الدوري الإنجليزي إلى استئناف المسابقة في الثامن من يونيو/حزيران المقبل، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الاثنين.
وأوضحت الإذاعة أن الأندية ستناقش كيفية إقامة ال92 مباراة المتبقية من الموسم خلال اجتماعها يوم الجمعة المقبل. وقد بات في حكم المؤكد إقامة المباريات بدون جمهور، شريطة موافقة الجهات السياسية والصحية المعنية.
وأضافت الإذاعة أن الأندية تهدف إلى إنهاء الموسم بحلول نهاية يوليو/تموز المقبل، ويتعين على الأندية أن تبدأ التدريبات في موعد أقصاه الثامن عشر من مايو/أيار المقبل في حال كان استئناف الدوري في الثامن من يونيو المقبل.
يشار إلى أن ناديي أرسنال وبرايتون آند هوف البيون سيفتحان ساحتهما التدريبية اليوم للتدريبات الفردية للاعبين.
وحسب التقرير الإذاعي، فإن الأندية تعتزم التشاور أيضاً حول مكان إقامة المباريات المتبقية، وكانت هناك تكهنات منذ فترة بأن المباريات ستتم إقاماتها في أماكن قليلة مختارة ومحايدة، ربما ليس في استادات ولكن في ساحات تدريب.
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