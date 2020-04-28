شكرا لقرائتكم خبر عن الدوخي: ربيع وحسن وعلي الأكثر تأثيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المحلل عمار الدوخي، إن سعيد البدواوي، وعلي ربيع، ومحمود حسن، وعبدالله علي، وخالد الريامي، ويحيى الشيخ حارس العربي، وسالم جاسم، وسالم عبدالله حارس مصفوت، وأحمد خميس من أفضل اللاعبين في دوري الأولى، وتأثيرهم واضح، وقال: «علي ربيع أحدث تحولاً في دفاع الحمرية، ففي العام الماضي، كانت هناك ملاحظات كثيرة على الدفاع ، لكنه حالياً أقوى خطوط الفريق والبطولة، وأعتقد أن علي ربيع قدوة للشباب؛ فهو اللاعب الوحيد في الدولة الذي تجاوز 38 عاماً.
واعتبر الدوخي أن ظاهرة وجود لاعبين اقتربوا من الأربعين سببه الدمج، إلى جانب فشل الأكاديميات، وضعف إنتاج مدارس الكرة.
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