الرئيس البرازيلي يظهر بقميص الوصل مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للمرة الثانية في أقل من شهر، مرتدياً قميص نادي الوصل، حيث ظهر بولسونارو مجدداً وهو يرتدي قميص «الإمبراطور»، خلال بث مباشر قام به من حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» يتحدث خلاله للشعب البرازيلي.

وكان الرئيس البرازيلي ظهر قبل 3 أسابيع مرتدياً قميص الوصل، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد عن بُعد مع مسؤولين من الهند للنقاش حول تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ووصل قميص الوصل إلى الرئيس البرازيلي عبر رحلة بدأت براشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، حيث كان سبق واستقبل المدرب البرازيلي السابق دانيلو الذي سبق أن درب نادي الشباب، ويعمل حالياً وكيلاً للاعبين، وقد أهداه بالهول قميصين للوصل، أحدهما له والثاني للرئيس البرازيلي الذي يعرفه دانيلو جيداً.

وأوصل دانيلو القميص لصديقه بولسونارو الذي ارتداه في الاجتماع الذي كان عبر تقنية الاتصال عبر الفيديو، ثم عاد وارتداه مجدداً الإثنين.



