شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تصدر كتيب «الرياضي الصغير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية كتيب أنشطة «الرياضي الصغير» للتلوين، ضمن مبادراتها لخلق محتوى إبداعي وترفيهي لجميع فئات المجتمع من مختلف المراحل العمرية.

ويستهدف الكتيب الأطفال بشكل رئيسي، وتحتوي صفحاته العشر على شعارات أندية دوري الخليج العربي، وبعض عناصر لعبة كرة القدم كالملعب، الكرة وملابس اللاعبين.

ويمنح كتيب «الرياضي الصغير» الفرصة للأطفال لإظهار مهاراتهم الفنية في التلوين واختيار الألوان، ولم تفوت رابطة المحترفين الإماراتية الفرصة لتوجيه مجموعة من النصائح والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وسيكون كتيب «الرياضي الصغير» متاحاً على الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية اعتباراً من اليوم الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المحترفين» تصدر كتيب «الرياضي الصغير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.