إلغاء جائزة فرنسا الكبرى لسباقات الفورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت جائزة فرنسا الكبرى لسباقات الفورمولا 1 إلى لائحة المراحل التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بإعلان المنظمين اليوم الاثنين عن إلغائها بعد أن كانت مقررة في 28 يونيو، في حين سيكون سباق جائزة بريطانيا بدون جمهور بحسب ما كشف المدير الإداري لحلبة سيلفرستون.

وقال مدير جائزة فرنسا إيريك بوييه : نظراً لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس «كوفيد-19»، فإن جائزة فرنسا الكبرى أحيطت علماً بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية، ما يجعل من المستحيل الإبقاء على سباقنا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 13 إبريل الحالي تمديد الحجر والإغلاق حتى 11 مايو، مع الإبقاء على حظر التجمعات حتى منتصف يوليو، ما يعني أنه كان من المستحيل أن يقام سباق جائزة فرنسا بحضور الجمهور.

وأصبحت جائزة فرنسا الكبرى السباق العاشر الذي يتم إرجاؤه أو إلغاؤه هذا الموسم، ما يجعل جائزة النمسا المقررة في 5 يوليو الموعد الجديد المبدئي لانطلاق موسم 2020 بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 الأمريكي تشايس كاري، ملمحاً إلى التوجه لإقامة السباق من دون جمهور.

وقال كاري : نهدف إلى بدء السباقات في أوروبا في يوليو، أغسطس وأوائل سبتمبر. الأول سيكون في النمسا في عطلة نهاية الأسبوع من 3 إلى 5 يوليو، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، يجب أن نتسابق في أوراسيا وآسيا والأميركتين، على أن ننهي الموسم في الخليج خلال ديسمبر بسباق البحرين، قبل أن يكون الختام التقليدي في أبوظبي، لنكون قد خضنا بين 15 و18 سباقاً.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن 13 إلى 15 مارس، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس «كوفيد-19».