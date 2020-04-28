الدوسري يحلم بعرض من البريميرليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الدولي السعودي سالم الدوسري «28 عاماً» أنه يمتلك عرضاً للانتقال إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وعروضاً أوروبية أخرى، وسيمنح خلال الفترة القادمة موافقته على أحدها متى اكتملت الأمور.

وأوضح نجم الوسط الهجومي بنادي الهلال خلال مقابلة إذاعية أن تجربته السابقة في صفوف فياريال الإسباني مطلع 2018 منحته تطوراً مهماً في مستواه عندما تعرف إلى تفاصيل احترافية دقيقة خلال التجربة التي استمرت قرابة 3 أشهر ضمن اتفاقية (سعودية - إسبانية) استقطبت 9 لاعبين سعوديين للدوريات الإسبانية.

وفي الوقت الذي ألمح الدوسري للعرض الإنجليزي إلا أن مراقبين أكدوا أن الفرصة ستصطدم بتجاوز الشروط الدقيقة للاحتراف في البريميرليج بعكس الدوريات الأوروبية الأخرى الأكثر مرونة في الشروط كالدوري الفرنسي والإسباني والإيطالي.

ومعروف أن اللعب في الدوري الإنجليزي يشترط على اللاعب القادم بجواز سفر ليس أوروبياً عدة بنود منها أن يكون منتخب بلاده مصنفاً ضمن أفضل 50 منتخباً في الفيفا وأن يكون اللاعب قد خاض 75٪ من المباريات ليتمكن من الحصول على رخصة العمل التي تجعله ناشطاً في فرق الدوري الإنجليزي، وكل هذه تعتبر صعوبات وبحاجة لاستثناءات إذا ما نجح الدوسري بتحقيقها.

ويتصدر شيفلد يونايتد المملوك للأمير عبد الله بن مساعد الرئيس السابق لهيئة الرياضة كما ترأس الهلال عام 2003 إحدى المحطات المرشحة للاهتمام باللاعب إلى جانب ألميريا الإسباني المملوك للمستشار تركي آل الشيخ وكذلك فياريال الذي يعرف اللاعب جيداً.

على صعيد آخر، أجلت الأندية السعودية المحترفة فتح باب التفاوض مع اللاعبين الذين توشك عقودهم على الانتهاء في يونيو المقبل لتستعيد من فترة تمديد العقود التلقائي حتى استكمال الموسم الرياضي المتوقف بسبب جائحة كورونا.

من جانبه عاد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر إلى بلاده وأعلنت السفارة البرازيلية تأمين طائرة خاصة لنقل الرياضيين البرازيليين من الرياض إلى إثيوبيا ومن هناك إلى بلادهم.