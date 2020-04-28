شكرا لقرائتكم خبر عن ماكتومناي: أريد أن أكون مثل كريستيانو رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف لاعب الوسط الإسكتلندي، سكوت ماكتومناي، (23 عاماً)، واعد مانشستر يونايتد، عن إعجابه الشديد بنجم النادي السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال: لن أجد أفضل من كريستيانو رونالدو مثالاً يحتذى به في عقلية التفوق، واللياقة الكبيرة، وشاهدت قبل يومين صوراً له وهو يقرأ، ويتعلم أشياء غير التي يعرفها في الملعب. وسجل ماكتومناي منذ مشاركته الأولى أمام أرسنال في موسم 2016-2017 سبعة أهداف لليونايتد، في 74 مباراة، بمختلف المسابقات، وعليه المثابرة كي يكون مثل أيقونته، وصاحب الكرات الذهبية الخمس في سن الـ35.
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