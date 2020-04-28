اتحاد الكرة يسلم وزير الرياضة تصور عودة الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

جدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيراته للاعبين بشأن الحضور في تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، وقرر جهاز الكرة بالأهلي مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أي لاعب في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أي منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلي عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان، أبرزها تجنب التجمعات في رمضان، كما حذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونوه ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

من ناحية أخرى، أعاد مسؤولو النادي الأهلي فتح ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات الأوروجواني جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب إفريقي، ويرفض مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم في الفترة الأخيرة، مؤكدين أنه في حالة ضم مهاجم أجنبي لابد أن يمثل إضافة نوعية كبيرة للفريق، وحاول مسؤولو الأهلي بكل الطرق التوصل لاتفاق مع إدارة صن داونز الجنوب إفريقي لإنهاء صفقة الأوروجواني جاستون سيرينو لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحي جناح الفريق المعار بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي، حيث يجد الأهلي حتى الآن صعوبة بالغة في الإبقاء عليه مجدداً بسبب مغالاة ناديه المادية.

في شأن مختلف، أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدوري الممتاز، لوزارة الرياضة، خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.

وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لوزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات في أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن التصور الخاص بعودة الدوري يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات، مع الأخذ في الاعتبار دور الحكومة الأساسي في عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

المصدر كشف عن أن التصور يشمل عدة نقاط متكاملة، منها تحديد عودة الدوري ومنح الأندية فرصة إعداد لمدة ٤ أسابيع، على أن تقام المباريات في ملاعب محددة يتوافر بها الإجراءات الصحية وتستمر باقي مباريات الدوري لمدة شهرين ونصف الشهر حتى نهايته على أن ينطلق الموسم الجديد في شهر أكتوبر المقبل.