«كانت أيام» يروي ذاكرة الرياضة المحلية عبر قناة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُطل قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على جمهورها من عشاق الرياضة خلال الشهر الفضيل عبر برنامجها الجديد «كانت أيام»، التي تأخذ المتابعين من خلاله إلى ذاكرة الرياضة المحلية في الدولة، وما مرّ بها من مواقف وأحداث وشخصيات أثروا بمنجزاتهم على مسارها.

وتروي القناة برفقة الإعلامي محمد رمضان والناقد والمؤرخ محمد الجوكر، وبطرح دقيق وبخط زمني متسلسل، أبرز الأحداث الرياضية التي حصلت خلال فترة الخمسينات وحتى ثمانينات القرن الماضي، حيث ستعرض القناة ولأول مرّة العديد من المواد الإعلامية الحصرية لسلسلة من الأحداث الرياضية المهمة في الدولة.

ويستعرض البرنامج وفق رؤية القناة تاريخ الأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة والدولة، عبر وثائقيات حصرية، تقدم في الحلقات أولى من البرنامج سيرة دقيقة لمسيرة تطور كرة القدم في الدولة، وتتبع للمشاهدين تاريخ أبرز الشخصيات التي ساهمت في الارتقاء بالمشهد الرياضي الإماراتي.

وعلى امتداد نصف ساعة سيعيش الجمهور الرياضي مع لمحات مضيئة لأحداث، وشخصيات رياضية قام فريق العمل بالبحث والتحري عنها لتوفير أدقّ التفاصيل التاريخية المرتبطة بها من كافة النواحي، والإضاءة على منجزاتها التي شكّلت منعطفاً متطوراً لمسيرة الرياضة المحلية خلال تاريخ مليء بالأحداث، عملت القناة على توثيقه وحفظه من الزوال والتحريف.