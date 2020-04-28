شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يستعين بطاولة "بنج بونج" فى المنزل للتغلب على الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بطاولة "بنج بونج" فى منزله، من أجل التغلب على الملل، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى العام وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

وطالب مصطفى محمد الجميع بالالتزام والبقاء فى المنزل، منعًا لتفشى فيرس كورونا القاتل، ومن أجل عبور تلك المرحلة العصيبة والعودة سريعًا للحياة الطبيعية.