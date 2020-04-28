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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يستعين بطاولة "بنج بونج" فى المنزل للتغلب على الملل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بطاولة "بنج بونج" فى منزله، من أجل التغلب على الملل، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى العام وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.
وطالب مصطفى محمد الجميع بالالتزام والبقاء فى المنزل، منعًا لتفشى فيرس كورونا القاتل، ومن أجل عبور تلك المرحلة العصيبة والعودة سريعًا للحياة الطبيعية.
كان مصطفى محمد قد سجل قيمة تسويقية بلغت مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى، قبل أن يتراجع في أبريل الجاري إلى 950 ألف يورو، أي ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، مازال يتربع بهم على عرش قائمة أغلى المهاجمين في الايجيبشن ليج.
وتقاسم دون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز المركز الأول مع مصطفى محمد بنفس القيمة التسويقية 950 ألف يورو أي ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، وكان لاعب بيراميدز قد تراجع عن قيمته السابقة في أبريل الجاري، حيث كان قد سجل قيمة بلغت بلغت مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى.
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