شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجى: الفرص متاحة أمام الثلاثي للانضمام إلى المنتخب.. وصلاح نموذج للاعب المحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى حجى، نجم منتخب المغرب السابق، أنه متواجد حاليا فى المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، وأنه سعيد بالتواجد فى جهاز منتخب المغرب لكرة القدم.

وقال مصطفى حجى، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون سبورت: "أنا فى المغرب وسعيد بتواجدى فى جهاز المنتخب المغربى منذ 2014"، مؤكدا أن كثرة تغيير المدربين أثر سلبيا على أداء المنتخب، وبدأ أداؤه يتحسن منذ 2014 ونجحنا فى التأهل لمونديال روسيا ولكن لم نحقق نتائج إيجابية، مضيفا: "أتمنى عودة كرة القدم فى أسرع وقت والقضاء على الفيروس".

Advertisements

وعن نجوم المغرب فى الدورى المصرى، قال حجى: النجوم المغاربة يتألقون فى الأندية المصرية ولا بد من الاستمرار حتى ينضموا للمنتخب، والفرصة متاحة لكل اللاعبين ومن ضمنهم أزارو وأشرف بن شرقى وأوناجم، الذين يلعبون فى أكبر الأندية المصرية.

وعن بن شرقى، قال نجم المغرب السابق: لم أتحدث مع بن شرقى نهائيا، ولكن سئلت عن هل هو قادر على اللعب فى أوروبا، فجاوبت بنعم لأن الدورى المصرى من الدوريات القوية التى تمنح اللاعبين القدرة على اللعب فى أوروبا بسهولة، فأتمنى لعبه فى أحد الدوريات الكبرى لأنه يلعب لأكبر الأندية الأفريقية.

وأضاف حجى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى نموذج للاعب المحترف ويستحق ما وصل إليه، مشيراً إلى أن مشكلة عبدالرازق حمدلله أصبحت من الماضى وأتمنى أن يتواجد معنا فى المستقبل القريب بالمنتخب.