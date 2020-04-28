شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب غيرت مسار حراس المرمى لكتابة تاريخ حافل مع الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتدى بعض مسئولى الأندية في مصر إلى حيل كثيرة لتحفيز حراس المرمى وإخراج كل طاقاتهم، ومحاولة إخراج كل ما بوسعهم لإفادة فرقهم الرياضية، وهو ما كان له أثر إيجابي ونقطة تحول في حياة حراس المرمى.

وقد يطمئن حارس المرمى على مركزه ويدفعه ذلك إلى التراخي في أداء التدريبات أو تحميل نفسه أكثر من طاقتها في المباريات، لذا لا تجد إدارات الأندية مفرا من ضم منافسين لا يقلون كفاءة عنهم من أجل خلق منافسة قوية وشريفة تصب في صالح الفريق وتحسن مستوى وكفاءة حراسة المرمى، وشهدت الكرة المصرية نجاح أكثر من تجربة في أن يكون المنافس الجديد محفزا للحارس القديم وعامل مؤثر في مشواره الكروي.

استعاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الاسبق ذكريات القفازات التاريخية الخاصة به والمتواجدة فى متحف الفيفا وذلك عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

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وكتب "فيفا" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، قفازات السد العالى عصام الحضرى فى كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربى" فى متحف الفيفا، كانت المباراة الدولية الأخيرة فى مسيرة الحارس العملاق، الذى أصبح أكبر لاعب يشارك فى النهائيات، بالإضافة لكونه أول أفريقى ينجح فى صد ركلة جزاء فى تاريخ كأس العالم".

وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الاول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية. وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك في مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.