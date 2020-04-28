اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 27/4/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، استبعاد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الجونة من المدن المرشحة لاستضافة مباريات الدورى العام الممتاز. استبعدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الجونة من المدن المرشحة لاستضافة مباريات الدورى العام الممتاز. يرسل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق برنامج التدريبات بشكل يومي للاعبين، حيث بدأ فايلر في تغيير النمط التدريبي تحسباً لعودة النشاط الكروي في أي وقت، وذلك بعد أن كان إرسال البرنامج التدريبي اسبوعياً في الفترة الماضية. تضمن التصور الذى وضعته اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لعودة الدورى العام، والذى تم إرساله إلى وزير الرياضة مؤخرا، أن يتم تقسيم تدريبات الفريق الواحد على 4 دفعات. Advertisements حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مصير ثنائى الفريق محمد شريف المُعار لإنبى وأكرم توفيق المُعار للجونة يترقب باقى اللاعبين المُعارين من الأهلى سواء بالعودة للقلعة الحمراء عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الاثنين بفرع النادى بالشيخ زايد، وذلك بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ تماشيًا مع توجهات الدولة.. أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، أن الحساب الرسمي والوحيد الخاص به عبر موقع التواصل إنستجرام هو كالتالى:""mortadaa.mansour". كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تصور عودة الدورى العام يتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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