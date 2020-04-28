شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سموحه يطالبون الإدارة بصرف جزء من مستحقاتهم المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر لاعبو سموحه صرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة نهاية الشهر الجارى فى إطار الجدولة التى يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر منذ إيقاف النشاط الرياضى على خلفية توقف المسابقة بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله .
كان لاعبو سموحه قد قاموا بصرف قسط شهر فبراير فقط ومن وقتها لم يحصل أى لاعب على أية مبالغ مالية وطلبوا صرف قسط خلال الشهر الجارى للصرف على أسرهم خلال شهر رمضان الكريم .
من ناحية أخرى يدرس مجلس إدارة سموحه إجراء الصفقات التعاقدية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عن طريق المقايضة والتعاقد مع بعض لاعبى الأهلى والزمالك نظير التنازل عن لاعبيه المرغوب فيهم من القطبين
ويرغب مسئولى الأهلى والزمالك فى التعاقد مع حسام حسن هداف الفريق السكندرى لتدعيم هجوم الفريقين فى ظل النقص العددى الكبير الذى يشهده الفريقين فى هذا المركز .
باتى ذلك نظرا للازمة المالية التى تعيشها الأندية المصرية فى الوقت الحالى بسبب توقف النشاط الكروى ، بالإضافة لحاجة الفريق السكندرى لتدعيم صفوفه بلاعبين جيدين .
ويحاول مسئولو سموحه الضغط بورقة حسام حسن على مسئولى ناديي القمة من أجل الإستفادة بأكبر عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى مع فرقهم لتطعيم الموج الازرق بهم خاصة وأن الأخير وقع فى ازمة كبرى بالتعاقد مع أكثر من 6 لاعبين دفعة واحدة على سبيل الإعارة وهو ما سيؤدى لرحيلهم بنهاية الموسم الجارى لأنديتهم .
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