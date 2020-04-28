شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 27/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 27/4/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تقديم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وعضو مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال، وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي. رئيس الزمالك: خصم نصف مليون جنيه من أى لاعب يظهر فى "رامز مجنون رسمى" كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وعضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال، وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي. جنش يستعرض صورة مرسومة مع علم الزمالك عبر إنستجرام استعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، صورة مرسومة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، تلقاها حارس العرين الأبيض من أحد المعجبين من مشجعي القلعة البيضاء. Advertisements أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، أن الحساب الرسمي والوحيد الخاص به عبر موقع التواصل إنستجرام هو كالتالى:""mortadaa.mansour". تقمص عبد الله جمعة لاعب الزمالك، دور الفنان يوسف الشريف فى مسلسل "النهاية" الذى يذاع خلال شهر رمضان الجارى تلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك اتصالات من جانب محمد عزيز، وكيل المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض الذى تم فسخ التعاقد معه.

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