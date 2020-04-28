اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 27/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 27/4/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الاثنين بفرع النادى بالشيخ زايد، وذلك بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ تماشيًا مع توجهات الدولة.. عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الاثنين بفرع النادى بالشيخ زايد، وذلك بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ تماشيًا مع توجهات الدولة.. هل وافق الأهلي على مقترح عودة الدوري.. سيد عبد الحفيظ يجيب كشف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن موقفه من المقترح المقدم من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني والخاص بعودة واستئناف نشاط بطولة الدوري المصري الممتاز. Advertisements دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات رسمية مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلى المعار إلى الصفاقسى التونسى حتى نهاية الموسم الحالى يرسل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق برنامج التدريبات بشكل يومي للاعبين، حيث بدأ فايلر في تغيير النمط التدريبي تحسباً لعودة النشاط الكروي في أي وقت، وذلك بعد أن كان إرسال البرنامج التدريبي اسبوعياً في الفترة الماضية. حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مصير ثنائى الفريق محمد شريف المُعار لإنبى وأكرم توفيق المُعار للجونة يترقب باقى اللاعبين المُعارين من الأهلى سواء بالعودة للقلعة الحمراء

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