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سيد عبد الحفيظ يعلق على فشل مفاوضات الأهلي في ضم نجم صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيد عبد الحفيظ على موقف نادي صن داونز الجنوب افريقي الرافض لفكرة التفريط في لاعبه الأوروجوياني سيرينو الى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً حقيقة تفاوض الأهلي مع سيرينو مهاجم الفريق.

وأضاف موسيماني،مدرب صن دوانزفي مداخلة عبر سكايبي عبر برنامج ملعب أون المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي سيف زاهر، أن الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي لضم سيرينو، وأنها مجرد اشاعات، وواصل: سنفكر قبل الاستغناء عن سيرينو، لأنه مهم ونعتمد عليه كثيرا في حسم البطولة المحلية.

وقال مدرب صن دوانز أن الأمور ليست واضحة بخصوص مع وجود فتح جزئيا ولكن لم نحدد موعد عودة الأنشطة او التدريبات وننتظر قرار الحكومة.

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ويتطلع اتحاد الكرة لإنقاذ الموسم الحالي بعد توقفه نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت الدولة عنها قبل أكثر من شهر تقريباً والتي تسببت في تجميد النشاط الرياضي بالكامل وأيضاً تأجيل البطولات العالمية والقارية التي كانت ستقام الصيف الجاري.

ويشمل مقترح الجديد إقامة المباريات بمحافظة واحدة سواء كانت القاهرة أو السويس أو الإسكندرية التي سبق التي تمتلك عدد من الملاعب التي تستطيع استضافة مباريات البطولة المحلية الأشهر.

 

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