شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو السولية يداعب ابنته: "أميرتى الصغيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول بالنادى الأهلى، ابنته، حيث قام بنشر عدد من الصور التى إلتقطها معها، ونشرها عبر صفحته الرسمية على انستجرام معلقًا عليها: "أميرتى الصغيرة".

واعتاد السولية على مشاركة جماهيره ومتابعيه اللحظات الجميلة التى يعيشها مع بناته، لا سيما وإنه يلقى استحسان وتفاعل كبير من متابعيه.

Advertisements

ودخل ثلاثي الأهلي "عمرو السولية محمد الشناوي ومروان محسن" قائمة اللاعبين المُرشحين لتعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة، حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى ملف تعديل عقود بعض لاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادى أكثر فترة مُمكنة.

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح فترة توقف الدورى الحالى على خلفية انتشار فيروس " كورونا " فى حسم العديد من القضايا المهمة فى فريق الكرة، منها ملف تمديد وتعديل العقود، خاصة بعد الأزمة التى أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ووليد سليمان.

وجدد الأهلى عقد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.