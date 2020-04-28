شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يستعرض تدريباته فى نصف ساعة على "التريدميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جزء من التدريبات البدنية التى يخوضها فى المنزل، بسبب توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز فى مصر والعالم أجمع بعد تفشى فيرس كورونا.

ونشر عواد عبر استورى الانستجرام الخاص به، صورة من عداد "التريدميل" المشاية الكهربائية، والتى عكست خوض اللاعب عملية الجرى عليها لمدة نصف ساعة بسرعة .510 كم فى الساعة.