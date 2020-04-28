شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يستعين بأشهر قصاته بالملاعب ليتغزل فى الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق وفريق بروسيا دورتموند الألمانى، بأشهر قصات شعره عندما كان لاعبًا فى صفوف الفريق الألمانى، من أجل التغزل فى كرة القدم، والتعبير عن مدى حبه واشتياقه لها.

ونشر زيدان عبر صفحته على انستجرام، صورة قصة شعره التى ابتكرها عندما كان لاعبًا فى دورتموند برسم الكرة ويساويها القلب، حيث علق عليها نجم الفراعنة السابق قائلاً: "فعلاً الكرة فى القلب وبنحبها، ووحشتنا"، يذكر أن جميع الأنشطة الرياضية والدوريات متوقفة فى العالم بأكمله بسبب تفشى فيرس كورونا.

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وكان محمد زيدان قد تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى والسابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير والتطوير من الأداء خلال التدريبات والمباريات".

وأشار محمد زيدان إلى أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة فى مصر، قادرة على الاحتراف منذ الصغر ولعب مباريات كبيرة ضد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم، مؤكداً أن مصر تمتلك مواهب كبيرة لكنها تحتاج لرعاية وتوجيه.

وكان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق قد أكد أن أقرب أصدقائه من الوسط الرياضى عماد متعب ، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.