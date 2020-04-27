شكرا لقرائتكم الأهلي يرد على عامر عامر.. عبد الحفيظ: مع احترامنا لم نناقش التعاقد مع حارس مرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التصريحات والأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول الدخول في مفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالإنتاج الحربي والذي أكد قبل أيام دخول إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية.

وقال عامر عامر إنه تلقى عرضا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه مؤكدا أنه يرتبط بعقد مع فريقه والقرار الأول والأخير يرجع إلى إدارة الفريق العسكري للسماح برحيلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "عندما جددت مع الإنتاج الحربي كنت على قناعة كبيرة بهذا الأمر رغم أنني كنت أستطيع الرحيل مجانًا، لكن كان هناك وعد بعدم المعارضة في حالة وصول عرض أخر."

تابع : "يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بدون الرجوع لإدارة النادي وهو ما سيجعل الأمر أسهل بعض الشيء من الناحية التفاوضية مع النادي."

وواصل عامر عامر خلال تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر:" الأهلي نحدث مع وكيلي لضمي ولكن لم يأتي عرض رسمي حتى هذه اللحظة".

وتحدث حارس الإنتاج الحربي عن صعوبة المنافسة حال انتقاله للأهلي قائلا:" المنافسة في الملعب وإمكانياتي تحميني ولن أخاف من اللعب للأندية للكبيرة سواء الأهلي او الزمالك" موضحا أنه شرف له ارتداء قميص القلعة الحمراء ولن يرفض عرضه حال وصوله.

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من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني والإداري لم يناقش من الأساس فكرة التعاقد مع أي حارس مرمى خلال الفترة الحالية أو المقبلة مع احترامنا الكامل لحارس الإنتاج الحربي عامر عامر.

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحدثنا مع المدرب السويسري رينيه فايلر عن المراكز التي يحتاج فيها الى تدعيم الا انه لم يتحدث من قريب أو بعيد عن حاجته لحارس مرمى".

أوضح مدير الكرة بالأهلي: "لدينا 4 حراس خلال الموسم الحالي، وثلاثة في الموسم المقبل بخلاف الحراس الشباب فكيف نفكر حاليا في التعاقد مع حارس مرمى".

وقال عبد الحفيظ: "لم نتفاوض أو ندخل بمفاوضات مع عامر عامر وعندما يتعلق الأمر برغبة النادي في التعاقد مع اللاعب سنسلك الطرق الشرعية من خلال تقديم عرض لضم اللاعب الذي ترغب إدارة النادي الأهلي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.