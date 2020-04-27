شكرا لقرائتكم الاتحاد الأرجنتيني يلغي جميع مسابقاته وعلى رأسها الدوري بسبب تفشي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلغاء جميع مسابقاته هذا الموسم وعلى رأسها الدوري الأرجنتيني، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي كلاوديو تابيا لشبكة قنوات TNT Sports: "انتهت جميع المسابقات ، وغدًا ستصادق اللجنة التنفيذية على هذا القرار ، والذي سيجري عبر مكالمة جماعية".

اضاف: "لن نعود إلى الملعب إلا عندما تعطينا السلطات الصحية الضوء الأخضر، باختصار ، سنلعب فقط عندما يحين الوقت ".

وتوج نادي بوكا جونيورز بالفعل بمسابقة الدوري الممتاز في مارس ، في حين أنهى فريق جيمناسيا لا بلاتا الذي يدربه دييجو مارادونا في المركز 19 من أصل 24 فريقًا.

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الاتحاد الأرجنتيني سبق أن حدد كيفية تأهل الفرق لمسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2021 عن طريق جمع نقاط كل فريق في البطولتين، لتحديد المتأهلين.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أنه تم تأجيل الهبوط لموسمين ولكن سيتم صعود فريقين من القسم الثاني ، على أن تتضمن المسابقة الموسم المقبل 26 فريقًا في 2020-21.

وسيتأهل بوكا وريفر بليت وريسينج كلوب وأرجنتينوس جونيورز إلى كأس ليبرتادوريس الموسم المقبل، بينما تأهلت 6 فرق لبطولة كوبا سود أمريكانا 2021 وهم فيليز سارسفيلد، سان لورينزو ونيويلز أولدبويز وتاليريس وديفينسيا خوستيسيا ولانوس.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام فقط من إلغاء الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا أيضا