شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلق على فشل مفاوضات الأهلي لضم نجم صن داونز: لدينا قائمة طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ على موقف نادي صن داونز الجنوب افريقي الرافض لفكرة التفريط في لاعبه الأوروجوياني سيرينو الى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً حقيقة تفاوض الأهلي مع سيرينو مهاجم الفريق.

وأضاف موسيماني في مداخلة عبر سكايبي عبر برنامج ملعب أون المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي سيف زاهر، أن الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي لضم سيرينو، وأنها مجرد اشاعات، وواصل: سنفكر قبل الاستغناء عن سيرينو، لأنه مهم ونعتمد عليه كثيرا في حسم البطولة المحلية.

وقال مدرب صن دوانز أن الأمور ليست واضحة بخصوص كورونا مع وجود فتح جزئيا ولكن لم نحدد موعد عودة الأنشطة او التدريبات وننتظر قرار الحكومة.

أكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بات معلوماً للجميع رغبتنا في التفاوض مع اللاعب الأوروجوياني سيرينو لأنه لاعب ممتاز وتم عرضه على المدير الفني الذي وافق على ضمه بعد الاطلاع على إمكاناته الفنية"

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أضاف عبد الحفيظ أن هناك قائمة من اللاعبين الذين يرصدهم النادي منذ فترة لتدعيم صفوف الفريق ونسير في كل الاتجاهات حتى نتمكن من الوصول الى أفضل الصفقات التي تفيد الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النادي يعمل حالياً على أساس أنه يستعد للموسم الحالي كما لو كان الموسم مستمر مشدداً على أن اللاعب سيرينو مرتبط بعقد مع ناديه وطالما أن الوكيل تحدث والمدرب ومسئولي النادي فالأمر بات معلوماً للجميع لكننا لا نقف على لاعب ونبحث في قائمتنا عن الصفقات الأفضل.

ويتطلع اتحاد الكرة لإنقاذ الموسم الحالي بعد توقفه نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت الدولة عنها قبل أكثر من شهر تقريباً والتي تسببت في تجميد النشاط الرياضي بالكامل وأيضاً تأجيل البطولات العالمية والقارية التي كانت ستقام الصيف الجاري.

ويشمل مقترح الدوري المصري الجديد إقامة المباريات بمحافظة واحدة سواء كانت القاهرة أو السويس أو الإسكندرية التي سبق التي تمتلك عدد من الملاعب التي تستطيع استضافة مباريات البطولة المحلية الأشهر.