شكرا لقرائتكم الأندية تتفق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30 % حال إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتناقش مسئولو أندية الدوري المصري الممتاز من خلال "جروب" على تطبيق واتس آب، يجمع كل مديري المرة بال١٨ نادي الذين يشاركون في دوري الأضواء والشهرة، حول مستقبل المسابقة والخطوات التي سيقدمون عليها مع كل الاحتمالات الواردة سواء استكمال المسابقة أو إلغاؤها.

وكشف مصدر مسئول رفض الإفصاح عن اسمه، أن أندية الدوري المصري اتفقت على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة لن تقل عن ٣٠% من قيمة عقودهم، بحيث يتم خصم نسبة المشاركة المقدرة ب٢٥% ثم نسبة أخرى تتفاوت من ٥ إلى ١٥% بحيث لا تقل عن ٣٠%.

وترفض أندية الدوري الاعلان عن خططها بشأن تخفيض عقود اللاعبين قبل صدور القرار النهائي بشأن عودة النشاط أو إلغاؤه، لاسيما أن قرار عودة النشاط بيد الادارة السياسية حاليا وليس بيد مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويجري مديرو الكرة بالأندية مناقشات فيما بينهم من أجل الاتفاق على خطوط عريضة بشأن قرارهم حال إلغاء الدوري ، ليكون بمثابة قرار جماعي يقدم عليه كل الاندية، ولكي يجبروا اللاعبين على اتخاذ تلك الرضوخ لرغبات أنديتهم.