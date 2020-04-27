شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طارق حامد وافق على خصم الـ500 ألف بسبب ظهوره في برنامج المقالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن طارق حامد نجم الفريق الأبيض وافق على خصم الـ500 ألف من مستحقاته بسبب ظهوره في برنامج المقالب.

أضاف مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: "سيتم خصم نصف مليون جنيه من أي لاعب يظهر مع هذا المذيع في برنامجه".

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تابع رئيس الزمالك قائلا: "تم تطبيق العقوبة على طارق حامد بخصم 500 ألف جنيه من مستحقاته، وأبلغته بنفسي بالقرار، ولا أعرف هوية بقية اللاعبين الذين سيظهرون في البرنامج".

يُذكر أن مرتضى منصور قام بإرسال إنذار لوزير الداخلية للقبض على هذا المذيع وطلب من وزيرة الصحة بحجزه في مستشفى الأمراض العقلية.