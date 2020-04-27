شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ما حدث مع معلول في برنامج المقالب شروع في قتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب حسام الحاج

انتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أحد مقدمى البرامج التلفزيونية الشهير بالمقالب خاصة ما فعله مع على معلول ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القجم بالنادى الأهلى.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية:" هذا الفنان بتاع المقالب يحتجز الضيوف في البرنامج ويعذبهم وما فعله مع علي معلول لاعب الأهلي يعتبر قضية شروع في قتل".

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تابع مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: "سيتم خصم نصف مليون جنيه من أي لاعب يظهر مع هذا المذيع في برنامجه".

وواصل رئيس الزمالك قائلا: "تم تطبيق العقوبة على طارق حامد بخصم 500 ألف جنيه من مستحقاته، وأبلغته بنفسي بالقرار، ولا أعرف هوية بقية اللاعبين الذين سيظهرون في البرنامج".

يُذكر أن مرتضى منصور قام بإرسال إنذار لوزير الداخلية للقبض على هذا المذيع وطلب من وزيرة الصحة بحجزه في مستشفى الأمراض العقلية.