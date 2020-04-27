شكرا لقرائتكم أندية الدوري تطلب ٣ ضمانات قبل استئناف المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدور المناقشات بين أندية الدوري المصري حول الخطوات الواجب اتخاذها حال اتخاذ مسئولي اتحاد الكرة قرارا بعودة النشاط الرياضي واستئناف مسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر مسئول أن الأندية وضعت عددا من الضمانات التي تساعد على عودة النشاط في ظروف آمنة وكذلك اقتراحات للتعامل مع بعض العوائق.

ومن أبرز هذه الضمانات ضرورة إجراء كشف طبي على كل العاملين في الأندية للتأكد من خلو أعضاء المنظمة من الأمراض أو عدوى فيروس كورونا.

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كما تحاول الأندية استيضاح موقف أندية الأقاليم مثل أسوان والاسماعيلي والمصري ، من الملاعب التي ستخوض فيها مبارياتها في ظل وجود توجه لدى مسؤولي اتحاد الكرة لإقامة المباريات في ملاعب معينة داخل القاهرة والإسكندرية في ظل انتشار فيروس كورونا، ورغبتها في تعقيم الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري المصري.

ونطالب الأندية ة بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية بخلاف التكاليف التي سيتحملها كل نادي إقليمي حال إجباره على خوض مبارياته خارج ملعبه، وهل يتحملها اتحاد الكرة ام الاندية؟.

وآخر هذه الضمانات استفسار الأندية عن حقيقة دخول الفرق في معسكرات مغلقة بفنادق معقمة لمنع انتشار أو العدوى بفيروس كورونا، لأن ذلك سيكلف الأندية عبء مالي كبير باعتبار أن الليلة الواحدة تكلف النادي ٥٠ الف جنيه تقريباً، وهو رقم ترفض الأندية تحمله.