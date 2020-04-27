شكرا لقرائتكم مراكز شباب القسم الثالث يطالبون بدعم وزارة الرياضة بعد استبعادهم من إعانة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولو مراكز الشباب الذين يلعبون في دوري الدرجة الثالثة بطلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لصرف دعم لمراكز الشباب ومواجهة الأزمة الحالية التي تعيشها كل الأندية المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا وتعليق الشناط الرياضي في البلاد.

وتقدم 44 مركز شباب بطلب إلى وزارة الرياضة لصرف دعم مالي، خاصة بعد استبعادهم من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وحرمانهم من الإعانة التي صرفتها الجبلاية لأعضاء العمومية التي اقتصرت على الأندية فقط وعددها 95 نادي، بعد استبعاد مراكز الشباب من عمومية الجبلاية.

وأكدت المذكرة أن مراكز الشباب لديهم لاعبين تأثروا من توقف النشاط الرياضين بخلاف عدم قدرة مراكز الشباب على الوفاء بالتزمت اللاعبين المالية، لذا طلبت تدخل عاجل من وزير الرياضة لحل مشاكلهم المالية.

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