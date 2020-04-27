شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يخصم 500 ألف جنيه من مستحقات طارق حامد لظهوره فى برنامج المقالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيخصم 500 ألف جنيه من مستحقات أي لاعب من صفوف الفريق الأبيض يظهر مع أحد مقدمى البرامج الشهير الذي يُعرض خلال شهر رمضان.
أضاف مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: "سيتم خصم نصف مليون جنيه من أي لاعب يظهر مع هذا المذيع في برنامجه".
تابع رئيس الزمالك قائلا: "تم تطبيق العقوبة على طارق حامد بخصم 500 ألف جنيه من مستحقاته، وأبلغته بنفسي بالقرار، ولا أعرف هوية بقية اللاعبين الذين سيظهرون في البرنامج".
يُذكر أن مرتضى منصور قام بإرسال إنذار لوزير الداخلية للقبض على هذا المذيع وطلب من وزيرة الصحة بحجزه في مستشفى الأمراض العقلية.
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