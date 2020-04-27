شكرا لقرائتكم الغندور: محاولات بالمنافس لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة ببرنامج المقالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور أن هناك محاولات من قبل النادي لإلغاء الحلقة الخاصة بمدير الكرة في النادي في احدى برامج المقالب التي تذاع في شهر رمضان، باعتبار أنه لا يليق أن يظهر مدير كرة لنادي كبير في برنامج يقلل من قيمته.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على ققناة الزمالك: أن مدير الكرة يتفاوض مع مسئولي البرنامج لمنع إذاعة الحلقة الخاصة به على برنامج المقالب مع التعهد بإعادة المبلغ الذي تقاضاه للظهور في هذا البرنامج.

يذكر أنه تم الإعلان من قبل عن مشاركة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في احدى برامج المقالب التي تذاع في شهر رمضان وهو ما ألمح إليه الغندور، وهو ما حدث مع التونسي علي معلول الذي تم اذاعة الحلقة الخاصة به في ثاني أيام الشهر الكريم.