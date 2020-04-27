شكرا لقرائتكم هل وافق الأهلي على مقترح عودة الدوري.. سيد عبد الحفيظ يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن موقفه من المقترح المقدم من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني والخاص بعودة واستئناف نشاط بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة أنه تقدم بمقترح عودة الدوري للجهات الرسمية بالدولة لعودة واستئناف نشاط بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً والذي تسبب في تجميد كافة المسابقات بأنحاء العالم.

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن ناديه مع أي قرار يتضمن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

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أضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": مع استئناف نشاط كرة القدم وبطولة الدوري تحت أي ظرف وفقاً للظروف الحالة للدولة التي تواجه وباء فيروس كورونا بكل قوة لمنع انتشاره بين المصريين.

أوضح عبد الحفيظ أن الأهلي لم يتلقى حتى الآن المقترح المقدم من اللجنة الخماسية والذي تتحدث عنه وسائل الاعلام حالياً الا أن الأمر في النهاية سننظر له بإيجابية طالما أن القرار مع استئناف واستكمال البطولة الحالية التي يتصدر النادي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويتطلع اتحاد الكرة لإنقاذ الموسم الحالي بعد توقفه نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت الدولة عنها قبل أكثر من شهر تقريباً والتي تسببت في تجميد النشاط الرياضي بالكامل وأيضاً تأجيل البطولات العالمية والقارية التي كانت ستقام الصيف الجاري.

ويشمل مقترح الدوري المصري الجديد إقامة المباريات بمحافظة واحدة سواء كانت القاهرة أو السويس أو الإسكندرية التي سبق التي تمتلك عدد من الملاعب التي تستطيع استضافة مباريات البطولة المحلية الأشهر.