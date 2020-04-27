شكرا لقرائتكم ياسر المسحل يستبعد إلغاء الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحا حتى الأن بشكل نهائي وأن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في هذا الخصوص يتم بشكل إيجابي ومثمر .

وأكد المسحل في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

وأضاف : نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ونسير وفق خطة حكومية متوازنة تقوم عليها جهات متخصصة>

وحول التأثيرات الاقتصادية القادمة ومدى الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الاجانب بالأندية أوضح المسحل : كمجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلنا في أخر اجتماع عن استمرار نفس عدد الأجانب لموسمين قادمين. ولا توجد نية حالياً لتغيير العدد حتى اللحظة.

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كانت وزارة الرياضة قد أعلنت منتصف مارس الماضي عن إيقاف الأنشطة الرياضية بالسعودية ومن بينها الدوري السعودي .

واستبعد المسحل الغاء الموسم الكروي الحالي، مضيفا: لانريد استباق الأحداث لكن الموسم الرياضي متوقف حاليا كما أُعلن مسبقا وسيستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية وتأتي سلامة اللاعبين وكافة الرياضيين في المقام الأول.

وأوضح : اذا سمحت الظروف بعودة النشاط في أغسطس سيكون هناك تنسيقا مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة ويعتمد ذلك على عدة أمور تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم.

وأكد المسحل أن أعمال اتحاد الكرة لم تتوقف :جميع إدارات الاتحاد ولجانه تعمل من خلال الوسائل المتاحة عن بعد. ويتم انعقاد الاجتماعات واستغلال فترة التوقف في مراجعة آليات عمل الاتحاد والعمل على تطويرها.

وحول الأثار المالية المترتبة على توقف النشاط الكروي قال : من الطبيعي أن تنخفض إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم نظراً لتوقف النشاط الكروي. وهذا الأمر يتعرض له كل اتحاد في العالم. وبهذه المناسبة اعيد تقديم الشكر للأجهزة الفنية والإدارية في منتخباتنا الوطنية على مبادراتهم بتخفيض رواتبهم الشهرية.