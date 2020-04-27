شكرا لقرائتكم الاتحاد الأرجنتيني: لن يكون هناك هبوط لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغت الأرجنتين موسم كرة القدم يوم الاثنين وقالت إنه لن يكون هناك هبوط لمدة موسمين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأبلغ كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وسائل إعلام محلية :قررنا إلغاء المسابقات، مضيفا أن القرار سيتم المصادقة عليه رسميا الثلاثاء.

وسجلت الأرجنتين 3892 حالة إصابة بكورونا إضافة إلى 192 حالة وفاة طبقا لأرقام محلية.

وأعلن مكتب رئيس الأرجنتين البرتو فرنانديز في بيان يوم السبت انه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى العاشر من مايو ، وقال تابيا إن ملحق الترقي سيستمر لكنه لم يوضح في أي درجة.

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ويتم تحديد الهبوط في الأرجنتين بناء على نظام معقد ينظر في نتائج الفرق خلال ثلاث سنوات. وسيتم تعليق العمل بهذا النظام في الموسم الحالي والموسم التالي.

ويعني القرار أن بطولة كوبا سوبرليغا التي تضم 24 فريقا وكان من المقرر أن تنتهي بمواجهات فاصلة في مايو أيار قد ألغيت. وأقيمت جولة واحدة فقط من المباريات قبل أن تبدأ اجراءات العزل العام، واكتملت بطولة الدرجة الأولى في مارس.

وسيرحب آخر ثلاثة أندية في الترتيب بقرار تعليق الهبوط ومن بينهم خيمناسيا بقيادة المدرب دييغو مارادونا.

وتولى مارادونا مسؤولية خيمناسيا في سبتمبر ايلول 2019 حين كان النادي المنتمي لمدينة لابلاتا في ذيل الترتيب ورغم أن النتائج تحسنت كان الفريق يتجه للهبوط