شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الشباب تطالب وزير الرياضة بصرف دعم مادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مسئولو مراكز الشباب الذين يلعبون في دوري الدرجة الثالثة بطلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لصرف دعم لمراكز الشباب، ومواجهة الأزمة الحالية التي تعيشها كل الأندية المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا وتعليق الشناط الرياضي في البلاد.

وتقدم 44 مركز شباب بطلب إلى وزارة الرياضة لصرف دعم مالي، خاصة بعد استبعادهم من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وحرمانهم من الإعانة التي صرفتها الجبلاية لأعضاء العمومية التي اقتصرت على الأندية فقط وعددها 95 نادي، بعد استبعاد مراكز الشباب من عمومية الجبلاية.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية غير مسئولة عن صرف الدعم المالى لمراكز الشباب، بعد قرار اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة باستبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية للجبلاية مؤخرا، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن وزارة الرياضة ستصرف دعما ماليا لمراكز الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف شيكات الدعم، وقدرها 50 ألف جنيه، لأندية القسم الرابع، واكتفت بالصرف لأندية القسمين الثانى والثالث فقط.

وأنهى اتحاد الكرة اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، وقررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث، على أن تتسلم الأندية الشيكات على دفعات، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات أندية القسم الرابع لوقت لاحق قبل أن ترفض اللجنة الصرف لها.