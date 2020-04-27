شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي نتيجة أكبر فوز للأهلى؟ ياسر إبراهيم يسأل لجماهير القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، في اليوم الرابع من المسابقة التي دشنتها الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء عبر منصات السوشيال ميديا خلال شهر رمضان.

وظهر ياسر إبراهيم في فيديو اليوم الرابع من المسابقة، موجهاً سؤال لجمهور النادي الأهلي جاء كالآتي، ما هي أكبر نتيجة فاز بها النادي الأهلي؟

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وفى سياق آخر، يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامج التدريبات بشكل يومى للاعبين، حيث بدأ فايلر تغيير النمط التدريبى تحسباً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، وذلك بعدما كان إرسال البرنامج التدريبى أسبوعياً فى الفترة الماضية.

وحذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حال زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عقوبات كبيرة عليه، كما أكد فايلر ومعاونوه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.



ياسر ابراهيم

وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تجهيز تقرير عن اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين تمهيداً لتصعيدهم فى الفريق الأول والتدريب منع الفريق فترة قبل الإستعانة ببعضهم فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل حيث يرغب المدرب السويسرى فى تصعيد عدد من الناشئين للمران مع الفريق الأول من أجل اكسابهم مزيد من الخبرات وبهدف الاستفادة من العناصر المميزة منهم.

ومن المقرر أن يقوم قطاع الناشئين بتقديم تقرير شامل عن أبرز اللاعبين المميزين به بالأرقام ونسب المشاركة من أجل تقديمها إلى رينيه فايلر لاسيما وأن الاهلى يعانى من النقص فى عدد من المراكز بسبب الإصابات ورحيل الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى بنهاية الموسم الجاري.