اتحاد التنس يستأنف أعماله يوم السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعي ، إلي العمل مرة اخري ابتداءاً من يوم السبت المقبل ، بعد ما منح الاتحاد أول اسبوع في شهر رمضان الكريم راحة لجميع العمال في الاتحاد، علي أن يقرر مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة .
وعقد يوم الأربعاء الماضي، مجلس إدارة اتحاد التنس اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة أخر المستجدات علي الساحة الرياضية وخاصة بعد توقعات الاتحاد الدولي للتنس بعودة النشاط الرياضي في شهر يوليو المقبل.
وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه السابق، منح اللاعبين فترة 6 أسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرار مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .
كما قرر المجلس في اجتماعه مناقشة الاتحاد الدولي للعبة من أجل ترحيل بطولتين للناشئين إلي شهر أكتوبر ، حيث كان من المفترض أن تقام البطولتين في مصر خلال شهر يونيه المقبل ونجح اتحاد التنس فى الحصول علي استثناء من اللجنة الاولمبية المصرية ، للموافقة لمحمد صفوت نجم التنس والمتأهل الي اولمبياد طوكيو القادمة ، للتدريب بأحد الأندية خلال الفترة الحالية .
ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.
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