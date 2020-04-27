شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على الأنباء المترددة بشأن ضم حارس الإنتاح الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التصريحات والأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول الدخول في مفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالإنتاج الحربي، والذى أكد قبل أيام دخول إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية.

وقال عامر عامر إنه تلقى عرضا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه، مؤكدا أنه يرتبط بعقد مع فريقه والقرار الأول والأخير يرجع إلى إدارة الفريق العسكري للسماح برحيلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "عندما جددت مع الإنتاج الحربي كنت على قناعة كبيرة بهذا الأمر رغم أنني كنت أستطيع الرحيل مجانًا، لكن كان هناك وعد بعدم المعارضة في حالة وصول عرض آخر."

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وتابع: "يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بدون الرجوع لإدارة النادي، وهو ما سيجعل الأمر أسهل بعض الشيء من الناحية التفاوضية مع النادي."

وواصل عامر عامر خلال تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر:" الأهلي نحدث مع وكيلي لضمي ولكن لم يأتي عرض رسمي حتى هذه اللحظة".

وتحدث حارس الإنتاج الحربي عن صعوبة المنافسة حال انتقاله للأهلي قائلا:" المنافسة في الملعب وإمكانياتي تحميني ولن أخاف من اللعب للأندية للكبيرة سواء الأهلي او الزمالك" موضحا أنه شرف له ارتداء قميص القلعة الحمراء ولن يرفض عرضه حال وصوله.

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