شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أحمد عادل يؤدى التدريبات فى حديقة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة، التدريبات البدنية خلال حديقة المنزل، للحفاظ على اللياقة البدنية.

ونشر أحمد عادل عبد المنعم صور له عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال خوض تدريبات الجرى ويسعى للحفاظ على اللياقة البدنية الخاصة به لحين العودة الى التدريبات الجماعية و مباريات الدورى المصرى .

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.

ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، استقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.

Advertisements

بينما لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.



